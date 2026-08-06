 

День памяти в Сандармохе. «Охранитель» в маске предложил зачитать имена палестинцев, убитых евреями

06.08.2026, 14:48, Разное
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5 августа на мемориальном кладбище в Сандармохе (Республика Карелия, РФ) состоялось мероприятие в память о тысячах жертв расстрелов, осуществленных сотрудниками НКВД в 1937-1938 годах.

Научный журналист Наталия Демина на своей странице в Facebook сообщила, что акции участвовали десятки людей. Она отменяет, что приехали и «охранители», которые мешали проведению мероприятия. В частности, «врубили «День Победы»».

«Укрепили знак памяти расстрелянным евреям (строительный клей), Андрей Литвин поставил венок к памятнику расстрелянным украинцам. Почистили каменные плиты, зажгли свечи. Эмилия Слабунова сказала важные слова о том, что такое Сандармох, чем он важен», – пишет Демина.

Также она рассказала следующее: «В тот момент, когда Дмитрий Цвибель, в присутствии волонтеров, дипломатов, журналистов, «журналистов» и прочих охранителей стал читать имена расстрелянных там в 1937-38 гг. евреев, человек в маске стал говорить «Что же вы не читаете имена погибших палестинцев?» Ему: «Так читайте сами или дайте нам эти списки. Где же они?» Он удивился, но стал продолжать, что, мол, сколько евреи убили палестинцев». Маску этот «охранитель» так и не снял.

Сандармох – лесное урочище примерно в 19 км от Медвежьегорска в Карелии, где в 1937-1938 годах сотрудники НКВД расстреляли и тайно захоронили более шести тысяч человек, включая жителей Карелии, заключенных Беломорско-Балтийского лагеря и этапированных с Соловков представителей интеллигенции, духовенства и национальных движений. Место массовых захоронений, насчитывающее 236 расстрельных ям, было обнаружено в 1997 году поисковой группой карельского и петербургского «Мемориала» во главе с Юрием Дмитриевым. С 1998 года 5 августа там проводится международный День памяти жертв Большого террора.


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