 

В Петербурге гастарбайтер избил бомжа из-за спора о символизме в романах Золя

06.08.2026, 13:00, Разное
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Конфликт с рукоприкладством произошёл накануне вечером у станции метро «Лиговский проспект», где двое мужчин обсуждали творчество Эмиля Золя. Словесная перепалка о роли наследственности в «Ругон-Маккарах» переросла в потасовку, по итогам которой гражданин Узбекистана был задержан, а его оппонент без определённого места жительства доставлен в травмпункт с ушибом скулы и разбитыми очками, найденными им ранее на помойке у Публичной библиотеки.

По словам очевидцев, предметом спора стал вопрос, является ли образ чрева в «Чреве Парижа» метафорой мелкобуржуазного обжорства или же прямолинейной натуралистической зарисовкой. Бомж, представившийся выпускником филфака ЛГУ 1987 года набора, настаивал на первом и цитировал Бахтина. Гастарбайтер, монтировавший гипсокартон на соседнем объекте и вышедший покурить, придерживался более материалистической трактовки. Когда аргументы были исчерпаны, в ход пошёл строительный уровень – по иронии судьбы, символ той самой прямолинейности, которую потерпевший отрицал в художественном методе Золя.

«Я человек простой, но натурализм уважаю, – пояснил задержанный Бахром Т. в отделении полиции. – Если автор пишет про капусту – значит, это капуста. А этот гражданин начал мне про какие-то архетипы сознания, ну я и не сдержался». Участковый, оформлявший протокол, философски заметил, что Золя в своё время тоже судили за оскорбление общественной нравственности, и предложил квалифицировать инцидент как «бытовой диспут, переросший в критический реализм».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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