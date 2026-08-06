В Москве тайно похоронили генерала, предположительно погибшего при взрыве в Balzi Rossi

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны генерал-майора минобороны РФ, который, предположительно, погиб при взрыве в ресторане Balzi Rossi 1 августа. Имя военного официально не раскрывается. О церемонии сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Независимого подтверждения связи похорон с терактом пока нет.

«Важные истории» пишут, что 4 августа в московском районе Солнцево прошло прощание с 53-летним генерал-лейтенантом Игорем Ерусалимовым, а 5 августа его похоронили, предположительно, на Троекуровском кладбище.

Кладбище находилось под усиленной охраной: там дежурили сотрудники Федеральной службы охраны, прибыли несколько автобусов Росгвардии, автомобили досматривали сотрудники ГАИ и люди в штатском, а посетителей пропускали через металлодетекторы. Процессию сопровождал почетный караул с флагом Воздушно-космических сил, однако возле могилы был установлен флаг Сухопутных войск.

Есть сведения, что погибший был близким другом главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайко и присутствовал на закрытом банкете в Balzi Rossi по случаю его 55-летия. Российские власти не подтверждали ни проведение в ресторане дня рождения Чайко, ни присутствие там похороненного генерала.

Взрыв произошел вечером 1 августа. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что женщина пыталась пронести в ресторан взрывное устройство в коробке под видом подарка. Погибли пять человек, не менее 19 получили ранения. По неофициальной версии, целью покушения мог быть Александр Чайко. Ранее государственные реестры подтвердили гибель его зятя Даниила Передрия, дочь генерала Мария могла быть ранена.

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