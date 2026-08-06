 

В Москве тайно похоронили генерала, предположительно погибшего при взрыве в Balzi Rossi

06.08.2026, 12:18, Разное
  Поддержать в Patreon

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны генерал-майора минобороны РФ, который, предположительно, погиб при взрыве в ресторане Balzi Rossi 1 августа. Имя военного официально не раскрывается. О церемонии сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Независимого подтверждения связи похорон с терактом пока нет.

«Важные истории» пишут, что 4 августа в московском районе Солнцево прошло прощание с 53-летним генерал-лейтенантом Игорем Ерусалимовым, а 5 августа его похоронили, предположительно, на Троекуровском кладбище.

Кладбище находилось под усиленной охраной: там дежурили сотрудники Федеральной службы охраны, прибыли несколько автобусов Росгвардии, автомобили досматривали сотрудники ГАИ и люди в штатском, а посетителей пропускали через металлодетекторы. Процессию сопровождал почетный караул с флагом Воздушно-космических сил, однако возле могилы был установлен флаг Сухопутных войск.

Есть сведения, что погибший был близким другом главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайко и присутствовал на закрытом банкете в Balzi Rossi по случаю его 55-летия. Российские власти не подтверждали ни проведение в ресторане дня рождения Чайко, ни присутствие там похороненного генерала.

Взрыв произошел вечером 1 августа. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что женщина пыталась пронести в ресторан взрывное устройство в коробке под видом подарка. Погибли пять человек, не менее 19 получили ранения. По неофициальной версии, целью покушения мог быть Александр Чайко. Ранее государственные реестры подтвердили гибель его зятя Даниила Передрия, дочь генерала Мария могла быть ранена.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.08 / Скандал в США — пресечена попытка изъятия органов у мусульманина, умершего после секса

07.08 / Расширение зрачков показало, как мозг перестраивает картину мира

07.08 / Власти Сызрани пообещали оставить городу фонтан, установленный для встречи генерала ВДВ

07.08 / ВСУ — ночью сбиты 114 из 147 БПЛА. МО РФ — перехвачены 203 БПЛА. Снова удар по Wildberries

07.08 / В Таиланде ученик открыл стрельбу в школе — множество убитых и раненых

07.08 / Биологи пришли к выводу, что самостоятельно живущие организмы возникли дважды

07.08 / Трамп подписал новые указы, ужесточающие правила получения гражданства США по рождению

06.08 / Бывшего советника президента США по борьбе с COVID Фаучи признали виновным в неуважении к Конгрессу

06.08 / В Великобритании был задержан мужчина, пришедший в больницу в образе смерти с косой

06.08 / «Я – навахо, я – чероки, я – ирокез»: Трамп рассказал журналистам о своих индейских корнях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике