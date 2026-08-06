Пумы помогли сделать дороги безопаснее

Столкновения автомобилей с дикими животными — серьезная проблема для многих регионов мира. В Европе и Северной Америке чаще всего основными участниками таких происшествий выступают олени, которые нередко выходят на обочины, особенно в сумерках.

Для снижения аварийных ситуаций инженеры строят ограждения и специальные переходы, а также испытывают различные системы предупреждения водителей. Однако эти решения требуют значительных затрат, а их эффективность во многом зависит от особенностей местности.

Ранее исследователи заметили, что восстановление популяций крупных хищников может снижать число ДТП с дикими животными. Так, например, произошло, после восстановления популяции волков в американском штате Висконсин. В результате количество автомобильных аварий с участием оленей в среднем сократилось на 24 процента.

Ученые пришли к выводу, что волки не только сокращают численность этих особей, но и заставляют их менять поведение. Опасаясь хищников, парнокопытные стали избегать участков, где вероятность встречи с ними выше, изменяя привычные маршруты передвижения, реже появляясь вблизи дорог.

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Теперь американская команда биологов под руководством Джастина Сурачи (Justin Suraci) из некоммерческой организации Conservation Science Partners решила проверить, работает ли тот же механизм в районах, где основным крупным хищником остается пума (Puma concolor). Для этого они выбрали полуостров Олимпик в штате Вашингтон, где уже давно существуют устойчивые популяции пум и чернохвостых оленей (Odocoileus hemionus).

Для оценки влияния этих больших кошек на поведение оленей и риск ДТП ученые собрали большой массив данных. Сурачи и его коллеги объединили данные с 503 фотоловушек, которые позволили отследить местонахождение животных, частоту их появления в конкретном месте и время активности, с информацией от GPS-ошейников, установленных на 59 пум. Специалисты сопоставили новые сведения со статистикой всех зарегистрированных столкновений животных с автомобилями, произошедших с июля 2020 по июнь 2025 года.

Анализ показал, что в зонах с присутствием пум ожидаемое количество ДТП с оленями за пять лет было примерно на 76 процентов ниже. Парнокопытные начинали избегать обочин, окраин городов и других открытых участков, где риск встретить хищника значительно возрастает.

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У такого поведения есть простое объяснение. Пумы часто охотятся на границах леса и открытых пространств, а такие участки нередко пересекают дороги. Поэтому олени, которые используют эти зоны для кормления, могут стать легкой добычей. Со временем животные начинают избегать опасных мест и чаще держатся вдали от дорог, что снижает вероятность ДТП.

Исследователи обнаружили еще одну закономерность. В районах с пумами олени также меняли суточный режим: чаще кормились днем и избегали ночных вылазок, когда вероятность встречи с хищником выше. Такое изменение поведения могло дополнительно снизить число столкновений с автомобилями, поскольку пик аварий с участием оленей обычно приходится на сумерки и темное время суток, когда водителям сложнее вовремя заметить животных.

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Хотя хищники действительно влияют на численность оленей, авторы исследования показали, что основной вклад в снижение аварий дает именно изменение поведения последних. Получается, сам риск встречи с хищником заставляет добычу менять маршруты и перестраивать режим активности. Это классический пример того, как страх может изменять экосистему.

Научная работа опубликована в журнале Current Biology.

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