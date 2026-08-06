 

За неделю суды оштрафовали 150 граждан, которые опубликовали негативные отзывы о фильме «Последний богатырь. Колобок»

06.08.2026, 11:00, Разное
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Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева напомнила гражданам об административной ответственности за «высказывание необоснованных и заведомо клеветнических домыслов» об отечественных фильмах.

В качестве примера чиновница от культуры привела ленту «Последний богатырь. Колобок» – за последнюю неделю суды по всей стране оштрафовали 155 человек, которые опубликовали в социальных сетях негативные отзывы на картину Антона Маслова.

«Теперь этим русофобам и завистникам придётся заплатить в бюджет по 100 тысяч рублей, ибо они оклеветали лучший фильм года. Они думали, что могут ложить с прибором на нашу культуру, но мы показали им нашу фигу», – сказала Алексеева.

В ближайшее время Минкульт планирует организовать всероссийский просмотр пятого фильма по франшизе «Последнего богатыря». Перед началом учебного года школьники и студенты посетят кинотеатры, где смогут посмотреть ленту. Все расходы на приобретение билетов возьмёт на себя федеральный бюджет. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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