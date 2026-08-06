В Германии предотвращено организованное Россией покушение на главу компании, производящей БПЛА

Как пишет газета Die Zeit со ссылкой на информированные источники, спецслужбы Германии предотвратили покушение на главу производящей беспилотные летательные аппараты компании Donaustahl Штефана Туманна. Согласно публикации, за организацией покушения стоит Россия.

Слежка за предпринимателем продолжалась с декабря 2025 года до марта 2026 года. Велось наблюдение за его домом, штаб-квартирой компании, действиями Туманна в интернете. Весной по подозрению в причастности к данному делу в Испании были арестованы житель Украины Сергей Н. и жительница Румынии Алла С.

Добавим: 2 августа в Тюрингии был арестован житель Украины, который вел наблюдение за оборонным предприятием, расположенным в Баварии, действуя в качестве агента иностранной спецслужбы. Согласно прокуратуре Мюнхена, он являлся агентом низшего звена, а целью была диверсия на заводе.

Некоторое время назад на границе Сербии и Венгрии был остановлен направлявшийся в Баварию грузовой автомобиль, в котором обнаружился тайник с взрывными устройствами. Два человека, находившиеся в машине, также были арестованы.

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