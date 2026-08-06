В КНДР осуществлены испытания баллистической ракеты

Командование вооруженных сил Республики Корея сообщило, что КНДР осуществила запуск неизвестного снаряда в восточном направлении. Согласно правительству Японии, речь может идти о баллистической ракете.

Отмечается, что в последние месяцы Северная Корея осуществила испытания баллистических и других ракет, артиллерийских систем. Согласно СМИ КНДР, предыдущие проводились в конце июня, испытывались установки залпового огня, 155-мм самоходные гаубицы и тактические ракеты.

Добавим: 5 августа агентство Reuters сообщило, что, по информации украинской разведки, в ближайшее время будет на юго-западе РФ будет развернуто подразделение ракетных войск северокорейской армии для нанесения ударов по украинской территории.

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