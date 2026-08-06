 

Демократический истеблишмент США поддержал кандидата, обвинявшего Израиль в геноциде

06.08.2026, 9:18, Разное
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Представитель прогрессивного лагеря Демократической партии Абдул аль-Саид одержал победу на праймериз в штате Мичиган и будет бороться за место в Сенате США. От его успеха на промежуточных выборах, скорее всего, будет зависеть контроль над верхней палатой Конгресса.

Его программа во многом напоминает программу мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани – снижение дороговизны жизни, всеобщая медицинская страховка. Объединяет их и ненависть к Израилю – аль-Саид обещает добиваться прекращения американской помощи и в прошлом обвинял Израиль в геноциде.

Демократический истеблишмент поддержал его соперницу Хейли Стивенс – члена Палаты представителей, занимающую дружескую еврейскому государству позицию. AIPAC пожертвовал на ее кампанию около 30 миллионов долларов, что дало сопернику еще один повод назвать себя борцом с израильским влиянием.

Но после праймериз ситуация изменилась. «Демократов объединяет единая цель: ограничить власть Дональда Трампа, победив его республиканских сообщников и вернув контроль над Сенатом. Мы будем работать с Абдулом и мичиганскими демократами, чтобы одержать победу в ноябре», – сообщили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и координатор по выборам в Сенат Кирстен Джиллибрант.

Президент США назвал исход праймериз подарком для республиканцев. «Посмотрите на города, где к власти пришли социалисты и коммунисты. Даже помимо преступности, безработицы, бедности, других проблем – эти города всегда грязные, запущенные, отвратительные», – заявил он.

«Абдул аль-Саид заявляет, что любит всех, но он не любит Израиль, не любит евреев. Он ненавидит еврейский народ – ненавидит со всей яростью», – добавил Трамп.


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