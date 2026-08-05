«Первый канал» извинился за то, что сначала рассказал о «полчищах насильников и убийц, прорвавшихся в Испанию», а затем показал фильм о дружбе народов

«Первый канал» принёс извинения за то, что несколько дней назад в его эфире сначала вышел специальный выпуск программы «Окно в мир» с Дмитрием Киселёвым, а затем был показан фильм о дружбе народов и интернационализме.

В передаче журналист подробно рассказал о «полчищах насильников и убийц, которые прорвались в Испанию, чтобы творить бесчинства, убивать, убивать и ещё раз убивать».

«Словно взбесившаяся саранча, эта неистовая орава галдящим грязевым потоком разливалась по улицам ещё вчера тихого испанского города, устремляясь на манящие ароматы девичьих тел, покрытых каплями утренней росы на нежной оливково-золотистой коже, грезя о россыпях драгоценностей и медных монет в домах обратившихся в бегство буржуа. Именно так на наших глазах разыгрался ещё один акт трагической гибели белой Европы», – подтвердил эту информацию гость эфира, публицист левого толка Александр Проханов.

Сразу после этого даже без рекламной паузы началась трансляция трёхсерийного документального фильма «Едины вместе», посвящённого истории интернационализма и совместной борьбы против дискриминации. В редакции телеканала признали, что произошедшее «могло показаться неуместным многим телезрителям», и пообещали больше такие документальные ленты в эфир не ставить.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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