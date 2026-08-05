В Подмосковье произошел пожар на территории головного НИИ российской космической отрасли

В подмосковном городе Королев произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения – головном научном заведении корпорации «Роскосмос».

«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет», – сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

В «Роскосмосе» заявили, что пожар не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами, а управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro