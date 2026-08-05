 

Легендарный Doom запустили в графическом редакторе MS Paint

05.08.2026, 15:15, Разное
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Технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович выложил на GitHub проект DoomPaint. Он построен на ViZDoom — платформе на основе ZDoom, которую разработали, в первую очередь, для исследований в области ИИ. Этот проект позволяет запустить игру Doom в графическом редакторе MS Paint — но так, что последний практически не участвует в обработке данных.

Руссинович использовал оригинальный трюк с подменой буфера данных в Windows кадрами из игры. MS Paint в данном случае выступает просто в качестве «монитора» – отображает созданные ViZDoom кадры, но сам ничего не вычисляет. Данные передаются в виде растровых изображений в режиме редактирования документа. Надстройка частично блокирует кнопки в MS Paint и осуществляет низкоуровневый захват клавиатуры для обеспечения управления действиями в игре.

Для первого эпизода загружается подлинный shareware-файл DOOM1.WAD, а карты, не включенные в этот релиз, используют WAD-файлы Freedoom с лицензией BSD. Производительность зависит от ПК и выбранного разрешения, которое может варьироваться от стандартного для Doom 320 x 200 до 640 x 480. Движок работает в собственном потоке с частотой обновления 35 Гц, поэтому fps всего 35 кадров в секунду.

Поскольку каждый кадр – это реальная обработка в Paint, нажатие Ctrl+Z позволяет перемещаться назад по ним, а выбор «Файл > Сохранить» создает скриншот в формате PNG. Проект также включает оригинальную музыку из первого эпизода, преобразованную из формата MUS Doom в MIDI, а также звуковые эффекты, предоставленные движком.Источник &#8212 DoomPaint


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