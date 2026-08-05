 

Сын вице-губернатора Оренбургской области возглавил Федерацию гранатомётного спорта России

05.08.2026, 16:00, Разное
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Сын вице-губернатора Оренбургской области Алексея Лобушкина стал главой Федерации гранатомётного спорта России – об этом сообщили власти региона, комментируя его недавнее задержание в соседнем регионе.

2 августа татарстанские СМИ объявили о задержании четырёх человек, перемещавшихся на автомобилях Bentley Bentayga и LADA Granta к степным участкам республики. Предположительно молодые люди собирались взорвать отечественный автомобиль «ради контента», и для этого имели незарегистрированное оружие, включая гранатомёт РПГ-7. Тогда же стало известно, что в машине находился и 24-летний сын вице-губернатора Егор Лобушкин.

Однако оказалось, что закон нарушен не был – когда через несколько часов вызволять Лобушкина приехали сразу несколько высокопоставленных силовиков Оренбургской области, они привезли его удостоверение главы Федерации гранатомётного спорта России и документы на безномерной гранатомёт. Татарстанская сторона была вынуждена принести извинения и отпустить задержанных.

О Федерации гранатомётного спорта России известно немногое: это общероссийская спортивно-стрелковая организация, созданная 1 августа 2026 года с штабом в Оренбурге, её заявленные цели – «популяризация гранатомётного спорта в рамках патриотического воспитания, обучение подрастающего поколения искусству гранатомётной стрельбы, сохранение и развитие традиций этого вида спорта». В настоящий момент федерация состоит из четырёх человек, не проводит никаких публичных мероприятий и не принимает заявки на вступление «в связи с реорганизацией».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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