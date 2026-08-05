Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1624-й день войны

Минобороны РФ 5 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника составили: более 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три станции РЭБ. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Никаноровка, Ореховатка, Веролюбовка и Попасное ДНР. Противник потерял до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка, Матяшево ДНР и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили: свыше 325 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 1 станция РЭБ. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое Запорожской области. Потери противника составили: более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка и Запорожец Запорожской области. Уничтожено до 35 военнослужащих, 15 автомобилей и 2 станции РЭБ. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 197906 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30436 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36045 орудий полевой артиллерии и минометов, 68402 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 236100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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