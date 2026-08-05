 

Россия и Китай почти завершили первую в мире трансграничную канатную дорогу между двумя странами

05.08.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Завершено строительство основной конструкции канатной дороги между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском. Это первая транспортная система такого рода, которая соединит не просто два города, а две страны. Ее создание обусловлено постоянно растущим трансграничным трафиком, который только с прошлого года увеличился на 60 %. Поэтому существующая паромная переправа и открытый в 2022 году мост уже давно не справляются.

Строительство канатной дороги началось в 2019 году, а запуск перевозок назначен на конец 2026 года. Сейчас завершается установка оборудования, впереди тестирование и обустройство прилегающей инфраструктуры. Основной пролет дороги пролегает над пограничной рекой Хэйлунцзян, его длина порядка 970 м.

Этот проект уникален не только из-за своей географии. На дороге будут действовать две пассажирских кабины вместимостью 110 человек каждая. Они смогут развивать скорость до 12 м/с, поэтому весь путь между двумя странами займет всего 6-8 минут. По расчетам, при круглосуточной работе канатная дорога сможет перевозить до 2,6 млн пассажиров в год. А возить будет кого – безвизовый режим и растущие экономические, торговые и культурные связи между Россией и Китаем генерируют постоянный рост трансграничных перевозок.Источник &#8212 Global Times


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.08 / На Мадагаскаре открыли сразу семь видов лягушек

05.08 / Кумовство признали неотъемлемой частью традиционных ценностей

05.08 / На демократических праймериз в Мичигане побеждает Абдул аль-Саид, обвиняющий Израиль в геноциде

05.08 / Вторая ступень Falcon 9 врезалась в Луну

05.08 / В гольф-клубе, где должен был выступать Трамп, арестован вооруженный человек

05.08 / Очистка крови от «плохого» холестерина неожиданно удалила «вечные химикаты» и микропластик

05.08 / Океанский щит: почему таяние арктической мерзлоты не привело к климатическому коллапсу

05.08 / Книга иноагента Кашина возглавила шорт-лист номинантов Букеровской премии по литературе

05.08 / Атмосфера Плутона начала замерзать

05.08 / В августе BYD намерена запустить производство собственных человекоподобных роботов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике