Россия и Китай почти завершили первую в мире трансграничную канатную дорогу между двумя странами

Завершено строительство основной конструкции канатной дороги между китайским Хэйхэ и российским Благовещенском. Это первая транспортная система такого рода, которая соединит не просто два города, а две страны. Ее создание обусловлено постоянно растущим трансграничным трафиком, который только с прошлого года увеличился на 60 %. Поэтому существующая паромная переправа и открытый в 2022 году мост уже давно не справляются.

Строительство канатной дороги началось в 2019 году, а запуск перевозок назначен на конец 2026 года. Сейчас завершается установка оборудования, впереди тестирование и обустройство прилегающей инфраструктуры. Основной пролет дороги пролегает над пограничной рекой Хэйлунцзян, его длина порядка 970 м.

Этот проект уникален не только из-за своей географии. На дороге будут действовать две пассажирских кабины вместимостью 110 человек каждая. Они смогут развивать скорость до 12 м/с, поэтому весь путь между двумя странами займет всего 6-8 минут. По расчетам, при круглосуточной работе канатная дорога сможет перевозить до 2,6 млн пассажиров в год. А возить будет кого – безвизовый режим и растущие экономические, торговые и культурные связи между Россией и Китаем генерируют постоянный рост трансграничных перевозок.Источник — Global Times

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