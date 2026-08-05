 

На демократических праймериз в Мичигане побеждает Абдул аль-Саид, обвиняющий Израиль в геноциде

05.08.2026, 10:48, Разное
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Телеканал NBC объявил победителем на демократических праймериз в Мичигане, которые должны определить кандидата партии на выборах в Сенат США, представителя «прогрессивного» лагеря Абдула аль-Саида.

После подсчета 93% бюллетеней он набирает 48.7%, его соперница конгрессмен Хейли Стивенс, поддержанная партийным истеблишментом, получает 47,3% – несмотря на значительную финансовую помощь произраильского лобби AIPAC.

Основные темs предвыборной программы аль-Саида – обеспечение всего населения США медицинской страховкой, а также борьба с израильским влиянием. Любимая цель его нападок – AIPAC. Он обвиняет Израиль в геноциде и выступает за прекращение американской помощи еврейскому государству.

В то же время на демократических праймериз на освобождаемое Стивенс место в Палате представителей Конгресса США победил член Сената штата Мичиган Джереми Мосс, еврей и представитель ЛГБТ+ сообщества, борец с антисемитизмом. Следует отметить, что в данном округе проживает множество евреев, в то время как Мичиган лидирует в США по числу арабского населения.


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