 

В августе BYD намерена запустить производство собственных человекоподобных роботов

05.08.2026, 8:15, Разное
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Китайский гигант BYD, известный своим масштабным производством электромобилей и аккумуляторов, заявил о запуске собственного человекоподобного робота в августе в выставочных центрах Di Space. Интересно, что стратегия BYD заметно отличается от подхода Tesla, которая делает акцент на программное обеспечение и автономность. Китайский производитель делает упор на масштабирование, вертикальную интеграцию и использование наработок из автомобильной сферы.

Моторы, батареи и системы управления автомобилей можно адаптировать для роботов, что значительно сокращает затраты на разработку и производство. По некоторым данным, благодаря этому унификация технологий может достигать 60%, а себестоимость компонентов — снижаться на 40 % и более. Первое применение роботы BYD найдут в собственных цехах и дилерских центрах компании. В планах производителя — автоматизировать рутинные задачи на заводах: перемещение деталей, сборку, контроль качества.

Один из осведомленных источников сообщает, что BYD планирует развернуть до 20 000 своих роботов на производственных линиях уже в 2026 году, а в перспективе — использовать их в качестве «умных» консультантов в своих автосалонах по всему миру. Сам робот, получивший имя «Сяо Ди», как ожидается, будет ростом 161 см и сможет выполнять функции гида-переводчика и ассистента.

В то время как Tesla все еще не наладила массовый коммерческий выпуск своего робота Optimus, BYD демонстрирует полную готовность к серийному производству. Это превращает соревнование в битву не технологий как таковых, а производственных мощностей и способности быстро и дешево создавать «физический искусственный интеллект». И если BYD сможет реализовать свои планы по массовому выпуску, то человекоподобные роботы могут действительно стать таким же привычным продуктом, как электромобили.Источник &#8212 South China Morning Post


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