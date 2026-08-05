 

ВСУ — ночью сбиты 0 из 28 ракет, 98 из 115 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — перехвачены 475 БПЛА

05.08.2026, 7:48, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 28 ракет (4 «Циркон»/»Оникс» и 24 баллистические «Искандер-М»/C-400) и 115 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 98 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 17 ударных БПЛА в 26 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен значительный ущерб – в том числе в Киеве и Киевской области, множество убитых и раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Помимо прочего атакован склад Wildberries в Алексине (Тульская область), хаб полностью сгорел. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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