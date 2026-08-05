Дефицит мужчин отразился на здоровье женщин и их новорожденных детей

Согласно экономической теории, соотношение мужчин и женщин влияет на формирование отношений, распределение ресурсов внутри семьи и положение партнеров при выборе спутника жизни. Однако до сих пор убедительных доказательств того, что эти процессы отражаются на здоровье матерей и новорожденных, практически не существовало.

Для проверки гипотезы профессор Кшиштоф Заремба из Автономного технологического института Мексики проанализировал семь миллионов записей о рождениях в США за 2011-2019 годы. Главной проблемой подобных научных работ считается то, что обычное соотношение полов в разных регионах может зависеть от множества факторов — миграции, экономики или уровня образования населения. Чтобы избежать этой ошибки, Заремба применил необычный статистический подход.

Вместо того чтобы сравнивать современные демографические показатели, он опирался на случайные колебания соотношения мальчиков и девочек при рождении в разных поколениях. Поскольку вероятность рождения мальчика немного превышает вероятность рождения девочки и сама по себе считается практически случайной, такие различия можно использовать как естественный эксперимент. Затем автор исследования проследил, как эти случайные особенности сохранились во взрослом возрасте и повлияли на местные рынки знакомств. О своих выводах профессор рассказал в статье для журнала Journal of Public Economics.

Анализ показал, что более высокая доступность потенциальных партнеров-мужчин практически не меняла общий показатель рождаемости, но заметно влияла на обстоятельства, при которых появлялись дети. При росте доли мужчин число рождений в браке возрастало примерно на 9%, тогда как количество внебрачных рождений снижалось на 11%. Кроме того, увеличивалась доля замужних женщин как среди населения в целом, так и среди матерей, а число случаев, когда сведения об отце ребенка отсутствовали, сокращалось.

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Более того, Заремба обнаружил улучшение ряда медицинских показателей. У женщин реже встречались хламидиоз (на 13%) и гипертония при беременности (на 17%), а у новорожденных почти на 9% снижалась вероятность получить низкую оценку по шкале Апгар — одному из основных показателей состояния ребенка сразу после появления на свет. Некоторые другие параметры, включая массу тела при рождении, срок беременности и необходимость искусственной вентиляции легких, тоже изменялись в благоприятную сторону, хотя эти различия не были статистически значимы.

По мнению исследователя, наиболее вероятное объяснение — изменение самой структуры отношений. Когда у женщин больше потенциальных партнеров, возрастает вероятность формирования стабильных союзов. Это может снижать риск инфекций, передающихся половым путем, а также усиливать возможности матери влиять на решения, связанные с планированием семьи и распределением ресурсов внутри домохозяйства.

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При большем числе потенциальных партнеров женщины могут иметь более широкий выбор, а мужчины — сильнее конкурировать за создание семьи, что, вероятно, отразится на поддержке во время беременности и связанных с ней медицинских показателях, предположил Заремба. Однако ему не удалось установить, какой именно механизм лежит в основе выявленной связи. Кроме того, исследование не означает, что изменение соотношения полов автоматически улучшит здоровье населения, но демографическая структура общества может быть одним из факторов — наряду с медицинской помощью, социальными условиями.

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