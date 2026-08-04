 

В Совфеде предложили компенсировать россиянам стоимость недвижимости в ЕС, утраченной из-за санкций

04.08.2026, 16:00, Разное
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Член Совета Федерации Николай Прохоров предложил разработать закон о выплате компенсаций россиянам, утратившим недвижимость в странах Евросоюза из-за санкций. По словам сенатора, это удовлетворит «общественный запрос на справедливость».

Прохоров подчеркнул, что у самих сенаторов нет и не может быть зарубежной недвижимости, но многие из них знают россиян, у которых в ЕС «незаконно отняли дома, участки, фирмы».

«У меня это семью затронуло тоже, к сожалению. У моей бабушки в Куршевеле эти подонки отобрали великолепнейший трёхэтажный каменный дом. Он в 1954 году ещё был построен, в 2020 году его полностью освежили, гаражик подземный сделали, подогрев полов, винотеку, кинозал… И всё, нет доступа, санкции, арестовано, – сказал он. – Понимаете, как бабушке это тяжело пережить? Ей 89 лет уже, она пожилой человек, а над ней издеваются эти подонки европейские. Поэтому, я считаю, справедливо было бы выплатить компенсации. Как бы, чтобы государство подстраховало своих граждан, выплатило эквивалентную сумму по каждому случаю, чтобы можно было заново в Красной Поляне хотя бы отстроиться».

Политик признал, что бюджет сейчас может «не в полной мере потянуть» такую нагрузку, и предложил делать выплаты поэтапно – сначала собрать заявки, а затем каждый год случайно выбирать часть из них и выплачивать компенсации. Таким образом, полагает он, за 5-6 лет государство сможет полностью компенсировать россиянам «европейский беспредел».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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