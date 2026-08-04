Ирландский «борт №1» из-за отказа от израильского оборудования оказался ограниченно годным

Самолет Dassault Falcon 6X, приобретенный правительством Ирландии в конце минувшего года для перевозки премьер-министра и членов кабинета, обошелся в 53 миллиона евро. Однако, пишет The Irish Times, он стал ограниченно годным.

Дело в том, что ирландские власти обусловили сделку полным отказом из израильского оборудования. Им был поставлен самолет, лишенный системы навигации FalconEye, разработанной израильским оборонным концерном Elbit. Она позволяет осуществлять посадку в тумане.

Издание цитирует отставного пилота ирландских ВВС Кевина Фиппса, по словам которого, эта система позволяет садиться тогда, когда другим самолетам приходится уходить на запасной аэропорт. В то же время министерство обороны заявляет, что никаких ограничений нет.

Добавим, что Ирландия заключила также контракт на поставку четырех вертолетов для ВВС. Интегральные системы управления, разработанные Airbus совместно с Elbit, демонтировать не стали. Стоит израильское оборудование и на недавно приобретенном корабле ВМС.

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