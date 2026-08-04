 

Малазийский пилот арестован в Индонезии с 70 тысячами таблеток экстази.

04.08.2026, 13:49, Разное
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Малазийского пилота задержали в Индонезии по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков, пишут сми. После рейса из Куала-Лумпура в Джакарту таможенники обнаружили в его багаже 14 упаковок с более чем 70 тысячами таблеток экстази, а в ручной клади – около четырех граммов метамфетамина. 39-летний пилот также прошел тест на наркотики, который показал наличие в организме метамфетамина, МDMA и кокаина. По данным следствия, во время полета он находился под воздействием запрещенных веществ.

Следователи считают, что мужчина согласился доставить наркотики в Индонезию за вознаграждение в размере 50 тысяч малайзийских ринггитов (около 11,7 тысячи долларов). Во время допроса он признался, что ранее уже перевозил наркотики по аналогичной схеме.

Пилоту предъявлены обвинения по законам Индонезии о незаконном обороте наркотиков. В случае признания виновным ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь. Авиакомпания Malaysia Airlines заявила, что проводит внутреннее расследование и сотрудничает с правоохранительными органами.


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