В Калифорнии программист научил ИИ-агента ходить вместо себя на свидания

Житель Сан-Франциско, 29-летний Маниш Пудрипунджаб, создал ИИ-агента, способного посещать романтические встречи от его имени. Алгоритм, установленный на смартфон с камерой и динамиком, анализирует мимику и тон голоса собеседницы, генерируя комплименты в реальном времени.

По словам автора, идея пришла к нему после того, как он осознал, что из-за высокой занятости на работе у него нет времени ходить на свидания. Схема работает следующим образом: программист отправляет вместо себя курьера с наклеенным на лицо планшетом. Сам ИИ-агент тем временем располагается напротив ничего не подозревающей девушки и поддерживает разговор, ловко уходя от неудобных вопросов о хобби и планах на жизнь. Автор утверждает, что за восемь месяцев эксперимента ни одна из его виртуальных свиданий не закончилась отказом, а один из курьеров даже женился.

«Я понял, что не обязан присутствовать лично, чтобы произвести впечатление. Агент шутит лучше меня, не запинается и никогда не заказывает пасту с чесноком», – рассказал изобретатель.

Он добавил, что настоящая близость возникает тогда, когда нейросеть проходит тест Тьюринга на свидании, а ты в это время можешь спокойно закрыть спринт. По мнению психологов, вскоре ИИ-агенты начнут ходить на свидания друг с другом, а человечество окончательно утратит навык неловкого молчания.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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