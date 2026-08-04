Тихоокеанский друг Израиля меняет название

Расположенное в Тихом океане островное государство Науру официально поменяло название на Республика Наоэро. Об этом сообщил президент страны Дэвид Адеанг. Новое название соответствует местному произношению.

Глава государства отметил, что тем самым утверждается культурное наследие и национальная самобытность. По его словам, существовавшее ранее название было введено для удобства иностранцев, которым было трудно произносить «Наоэро». Официальный код страны изменен с NRU на NRO.

Наоэро – одно из самых маленьких государств мира, его население составляет 12000 человек, а площадь – 21 квадратный километр. По территории меньше него только Ватикан и Монако, а по населенности – Ватикан и Тувалу. Страна была колонией Германии, потом находилась под управлением Австралии, а в 1968 году стала независимой.

Это один из наиболее последовательных сторонников Израиля на арене ООН. В частности, государство направило официальную позицию в пользу Израиля в рамках иска против него в Международном суде ООН в Гааге. Науру признала Иерусалим столицей Израиля еще в 2019 году, а несколько недель назад было принято решение о переносе сюда посольства.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro