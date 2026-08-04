 

ВСУ — ночью сбиты 117 из 136 БПЛА. МО РФ — перехвачены 320 БПЛА, есть жертвы. Удары по Wildberries

04.08.2026, 8:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 136 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 117 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом. БПЛА атаковали складские комплексы Wildberries в Московской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областях. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.08 / Полиция Нью-Йорка — почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев

04.08 / Депутат Госдумы похвалился, как пресёк распространение «экстремистского материала» в нескольких клиниках Москвы

04.08 / Тихоокеанский друг Израиля меняет название

04.08 / Астрономы показали, как может выглядеть падение ракеты Falcon на Луну

04.08 / Криоробот из США будет тушить лесные пожары жидким азотом

04.08 / Атака БПЛА в Подмосковье, власти заявляют о жертвах

04.08 / Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

04.08 / Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом

04.08 / Правозащитники — при ударе армии Судана по зданию суда в Дарфуре погибли не менее 35 человек

03.08 / Суд Парижа отклонил апелляцию российской пропагандистки Федоровой против депортации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике