Депутат Госдумы похвалился, как пресёк распространение «экстремистского материала» в нескольких клиниках Москвы

Председатель комитета Госдумы по защите традиционных ценностей и депутат от партии «Единая Россия» Виталий Филонов выступил в законодательном органе страны, отчитавшись перед избирателями о своей работе по «изъятию экстремистских материалов» в нескольких клиниках Москвы. На операцию было затрачено 20 миллионов рублей.

Как пояснил Филонов, сразу после недавнего обновления перечня экстремистов и террористов, народный избранник, используя всемирную сеть «Интернет», а также информацию от своей помощницы, обнаружил ряд клиник, которые распространяли «биологическое оружие», способное через 9 месяцев увеличить количество экстремистов в России на несколько сотен человек. Этот факт вызвал незамедлительную реакцию законодателя, проведшего рейд по таким местам.

Прибыв на место, Филонов совместно с сотрудниками правоохранительных органов проинспектировал качество, условия хранения и органолептические свойства материалов, подрывающих основы конституционного порядка Российской Федерации. Помимо этого, Филонов прочитал часовую лекцию о недопустимости использования «всяких сущностей и субстанций», ставящих под сомнение легитимность избранной власти и суверенитет государства, призвав граждан «патриотических и суверенных материалов» вместо изъятых. Своё выступление депутат завершил демонстрацией создания такого материала.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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