 

Депутат Госдумы похвалился, как пресёк распространение «экстремистского материала» в нескольких клиниках Москвы

04.08.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Председатель комитета Госдумы по защите традиционных ценностей и депутат от партии «Единая Россия» Виталий Филонов выступил в законодательном органе страны, отчитавшись перед избирателями о своей работе по «изъятию экстремистских материалов» в нескольких клиниках Москвы. На операцию было затрачено 20 миллионов рублей.

Как пояснил Филонов, сразу после недавнего обновления перечня экстремистов и террористов, народный избранник, используя всемирную сеть «Интернет», а также информацию от своей помощницы, обнаружил ряд клиник, которые распространяли «биологическое оружие», способное через 9 месяцев увеличить количество экстремистов в России на несколько сотен человек. Этот факт вызвал незамедлительную реакцию законодателя, проведшего рейд по таким местам.

Прибыв на место, Филонов совместно с сотрудниками правоохранительных органов проинспектировал качество, условия хранения и органолептические свойства материалов, подрывающих основы конституционного порядка Российской Федерации. Помимо этого, Филонов прочитал часовую лекцию о недопустимости использования «всяких сущностей и субстанций», ставящих под сомнение легитимность избранной власти и суверенитет государства, призвав граждан «патриотических и суверенных материалов» вместо изъятых. Своё выступление депутат завершил демонстрацией создания такого материала.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.08 / Ученые придумали, как сделать уличные фонари безопаснее для насекомых

04.08 / Полиция Нью-Йорка — почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев

04.08 / Тихоокеанский друг Израиля меняет название

04.08 / Астрономы показали, как может выглядеть падение ракеты Falcon на Луну

04.08 / ВСУ — ночью сбиты 117 из 136 БПЛА. МО РФ — перехвачены 320 БПЛА, есть жертвы. Удары по Wildberries

04.08 / Криоробот из США будет тушить лесные пожары жидким азотом

04.08 / Атака БПЛА в Подмосковье, власти заявляют о жертвах

04.08 / Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

04.08 / Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом

04.08 / Правозащитники — при ударе армии Судана по зданию суда в Дарфуре погибли не менее 35 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике