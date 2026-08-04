Астрономы показали, как может выглядеть падение ракеты Falcon на Луну

Ракета Falcon 9 стартовала 15 января 2025 года, чтобы отправить на Луну сразу два посадочных зонда — Blue Ghost Mission 1 и Hakuto-R Resilience. Верхняя ступень ракеты-носителя по очереди «отпустила» их в самостоятельный полет через 65 и 93 минуты после старта соответственно и стала неуправляемым космическим мусором.

Интересно вспомнить о верхних (третьих) ступенях ракет «Сатурн-5», которые запускали миссии «Аполлон». Большинство из них после отделения лунных кораблей тоже улетали в межпланетное пространство, причем именно на траекторию падения на Луну. Их туда направляли намеренно: астронавты размещали на поверхности сейсмометры, с их помощью можно было «слушать» лунотрясения в моменты ударов.

К сожалению, те сейсмометры давно не работают, и для Falcon задача добиться целенаправленного крушения на Луну не ставилась — так вышло само собой. Ступень после отстыковки космических аппаратов продолжила движение по инерции и стала курсировать вокруг планеты по очень высокой орбите. Самая дальняя ее точка (апогей) располагалась на расстоянии 510 тысяч километров. Напомним, это заметно дальше Луны: до нее в среднем 384 тысячи километров.

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Несколько месяцев спустя появились подозрения, что естественному спутнику Земли предстоит неожиданное столкновение с искусственным объектом. Предполагаемое место падения расположено в районе кратера Эйнштейн на обратной стороне Луны, у самого левого края лунного диска. Так что на фоне ночного неба есть шанс различить поднявшийся от удара пылевой шлейф.

Недавно исследователи из Университета Техаса в Остине (США) попытались составить максимально точное представление о том, как этот шлейф может выглядеть, и показали полученную картину в статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org. Они создали детальную модель ступени Falcon 9 с учетом ее полой структуры — корпус с тонкими стенками высотой 13,8 метра и диаметром 3,7 метра, а внутри — тяжелый двигатель, пустые топливные баки, всевозможные трубопроводы, электроника. Все это вместе, по оценкам, имеет массу около 3,9 тонны.

Результаты моделирования процесса поднятия облака обломков при падении на Луну ступени ракеты Falcon 9 / © William Jo et al, 2026

В расчетах исходили из того, что ступень будет падать вертикально, двигателем вниз, со скоростью 2,43 километра в секунду. Это примерно в семь раз медленнее падающего на Луну среднестатистического метеорита. Моделирование показало, что в момент удара поднимется шлейф необычного вида: широкое низкое облако (диаметр — 366 километров, высота — 15-20 километров) с центральной «иглой» — узким вертикальным, примерно 50-километровым столбом пыли. Этот столб будет содержать в себе лишь сотую долю подброшенного ударом вещества, но именно он останется заметным дольше всего — примерно 10 минут.

Ученые признали, что в реальности картина может и отличаться в зависимости от угла падения ступени. Снимков этого события астрономы ждут от самых мощных обсерваторий типа «Хаббл». В любительские телескопы рассмотреть упавшую на Луну ракетную ступень надежды практически нет. Отметим, что в Москве на момент удара будет 09:34, к тому же Луна будет находиться невысоко над горизонтом, где земная атмосфера особенно сильно мешает наблюдениям.

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