Атака БПЛА в Подмосковье, власти заявляют о жертвах

В ночь на 4 августа была зафиксирована очередная атака беспилотников на крупный логистический центр в промышленной зоне Новоселок в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о не менее пяти погибших и шести раненых.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.

Помимо логистического центра, по данным местных властей, повреждены электроподстанция и административное здание.

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