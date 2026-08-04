 

Атака БПЛА в Подмосковье, власти заявляют о жертвах

04.08.2026, 6:48, Разное
  Поддержать в Patreon

В ночь на 4 августа была зафиксирована очередная атака беспилотников на крупный логистический центр в промышленной зоне Новоселок в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о не менее пяти погибших и шести раненых.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.

Помимо логистического центра, по данным местных властей, повреждены электроподстанция и административное здание.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1623-й день войны

04.08 / Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

04.08 / Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом

04.08 / Правозащитники — при ударе армии Судана по зданию суда в Дарфуре погибли не менее 35 человек

03.08 / Суд Парижа отклонил апелляцию российской пропагандистки Федоровой против депортации

03.08 / Трамп потребовал от Ирана заключить сделку, но не стал угрожать возобновлением войны

03.08 / Учёные обнаружили возрастные изменения у людей, прививавшихся от COVID-19

03.08 / Испанские силовики прочёсывают кварталы Сеуты в поисках оставшихся мигрантов, чтобы уговорить их остаться

03.08 / Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты

03.08 / В Париже пьяные московские полицейские попытались арестовать Бориса Надеждина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике