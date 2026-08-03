 

В Париже пьяные московские полицейские попытались арестовать Бориса Надеждина

03.08.2026, 15:00, Разное
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В ресторане La Cantine Russe на Елисейских полях в Париже вечером 2 августа были задержаны трое оперативников московской полиции, которые прибыли в Париж для ареста иностранного агента Бориса Надеждина.

Оказалось, что российские силовики уже неделю выпивали на даче в Подмосковье, а увидев в одной из запрещённых социальных сетей ролик о бегстве оппозиционного политика во Францию, решили задержать Надеждина и доставить его в Москву для разбирательства. 

«В ресторан ворвались мужчины, которые что-то кричали на русском и попытались схватить одного из гостей. Мы предложили им не спешить и вынесли им несколько комплиментов от шеф-повара. В итоге, они стали выпивать вместе с тем мужчиной, которого сначала били. Через час приехала полиция и всех задержала», – сказала журналистам одна из официанток ресторана.

Комиссар полиции Парижа Поль Жюв сообщил на пресс-конференции, что в настоящий момент арестованные россияне находятся в больнице под охраной. По прогнозу врачей, в себя они придут не раньше, чем через три дня. В столичном ГУ МВД от комментариев отказались, однако, по информации «Ведомостей», в ведомстве началась служебная проверка по факту наличия у полицейских действующих загранпаспортов и Шенгенских виз. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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