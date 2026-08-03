 

Из-за обмеления Дуная в Венгрии впервые полностью остановлена АЭС «Пакш»

03.08.2026, 13:48, Разное
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Из-за рекордного обмеления Дуная остановлена единственная в Венгрии атомная электростанция «Пакш», которая обеспечивает почти половину потребностей страны. Жителей призвали экономить электричество.

АЭС использующая воду реки для охлаждения, была остановлена впервые за свою 44-летнюю историю. Венгрия удвоила импорт электроэнергии, основным поставщиком стала Чехия. Увеличена производительность других электростанций.

В Румынии из-за снижения уровня Дуная несколько дней назад был остановлен один из реакторов АЭС «Чернаводэ». 3 августа саперы румынской армии взорвали скалу Пыржоая, чтобы обеспечить доступ воды и предотвратить закрытие второго энергоблока.


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