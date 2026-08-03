В Греции по подозрению в убийстве британки, помогавшей беженцам, задержан гражданин Афганистана

Греческая полиция арестовала 26-летнего афганца по подозрению в убийстве и ограблении гражданки Великобритании Элизабет-Джейн Росс. 38-летняя женщина приехала в Грецию, чтобы помогать беженцам.

Сотрудницу благотворительной организации друзья называли «ангелом, преисполненным добротой и невинностью», рассказывает The Guardian. Она пропала через три недели после приезда в страну. 18 июля в заброшенном доме в центре Афин был найден чемодан с ее телом.

Полиция обратила внимание, что кто-то периодически снимает деньги с карточки Росс. Записи видеокамер банкоматов позволили установить личность подозреваемого. При обыске у него были обнаружены нож, муляж пистолета, а также телефон Элизабет, с которого он посылал написанные от ее имени сообщения близким, призванные замести следы.

Гражданин Афганистана был задержан 30 июля и в ходе допроса признался в содеянном. Ему будут предъявлены обвинения в предумышленном убийстве, ограблении и незаконном владении оружием.

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