Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек

Российское посольство в Италии сообщило, что число жертв взрыва 1 августа в итальянском ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти человек, еще 19 получили ранения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал происшедшее террористическим актом.

«Кровавые щупальца террористической банды Зеленского дотянулись до итальянского ресторана Balzi Rossi в Москве. Только благодаря бдительности и самоотверженной верности своему профессиональному долгу сотрудника российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя К.Альфьери и члены его команды», – говорится в заявлении посольства.

Согласно Telegram-каналам, в заведении отмечалось 55-летие командующего военно-космическими силами РФ генерал-полковника Александра Чайко – участника военных действий против Украины. Как утверждается, среди пострадавших могла оказаться его 25-летняя дочь Мария, а зять генерала Даниил Передрий погиб.

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