В ЛДПР призвали сажать в тюрьму женщин за потерю обручального кольца

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире «Первого канала» пообещал добиться введения уголовной ответственности для россиянок, которые теряют свои обручальные кольца.

По замыслу главного либерал-демократа России, подобными действиями женщины демонстрируют своё неуважение к институт семьи и традиционным духовно-нравственными ценностям.

«Баба в принципе не должна снимать кольцо, а коль сняла, то не должна выпускать его из рук. Поэтому теперь они будут думать, перед тем как это сделать. Разумеется, на мужиков эти правила распространяться не будут», -сказал Слуцкий.

За нарушение новых норм женщинам будет грозить до пяти лет тюрьмы. Голосование по поправкам в Уголовный кодекс состоится после выборов в Государственную думу в сентябре 2026 года.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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