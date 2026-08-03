 

Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным

03.08.2026, 13:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Пекина разработали прототип устройства, преобразующего инфракрасное излучение в полноцветные изображения. В отличие от стандартных приборов ночного видения, которые показывают одноцветную картинку – чаще всего зеленоватую – эта система передает волны различной длины и интенсивности в виде различимых цветов. Новая разработка кардинально меняет подход к ночному видению, используя естественную способность человеческого глаза различать тонкие цветовые переходы.

Секрет заключается в наноразмерных квантовых точках, которые обладают дискретными энергетическими уровнями. Их реакция на инфракрасное излучение зависит от длины волны и интенсивности сигнала: длинные волны с низкой энергией генерируют меньше носителей заряда, а короткие волны и сильные сигналы запускают более сложные электронные переходы. Слабый инфракрасный сигнал дает тусклый красный свет, а по мере его усиления или смещения в сторону более коротких волн все больше зарядов преодолевает барьер, что создает смешанные цвета и повышает яркость.

Такой подход, где цвет напрямую связан с физическими характеристиками входящего излучения, несет больше информации, чем обычная яркостная шкала. Для демонстрации принципа команда создала легкие очки весом всего 23 грамма, которые полупрозрачны и позволяют одновременно видеть обычную картину и инфракрасное изображение. В ходе экспериментов устройство четко воспроизводило цветные контуры простых объектов и движущихся целей при облучении коротковолновым инфракрасным светом.

Система может работать в двух режимах: накладывать инфракрасную информацию на нормальное зрение или полностью отсекать видимый свет для более глубокого погружения. Однако у разработки есть и ограничения, а реальная эффективность на сложных местностях пока не ясна. Компонент OLED требует внешнего питания, что делает текущую версию скорее носимым дисплеем, чем пассивным оптическим прибором. Кроме того, теллурид ртути в составе прибора – это тяжелое металлическое соединение, и долгосрочная безопасность его использования, особенно в контакте с телом, в исследовании не рассматривается.Источник &#8212 DOI


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.08 / Из-за обмеления Дуная в Венгрии впервые полностью остановлена АЭС «Пакш»

03.08 / Физики впервые поймали в ловушку ядро аргона, разогнанное до 30% скорости света

03.08 / Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек

03.08 / Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

03.08 / В ЛДПР призвали сажать в тюрьму женщин за потерю обручального кольца

03.08 / Бывший кандидат в президенты РФ Владимир Надеждин покинул Россию

03.08 / Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

03.08 / Атака БПЛА недалеко от «дворца Путина», власти сообщают о погибших

03.08 / Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

03.08 / В Греции по подозрению в убийстве британки, помогавшей беженцам, задержан гражданин Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике