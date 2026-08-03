Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

Эпизодическая память — способность человека запоминать события вместе с их временным и пространственным контекстом: что произошло, когда и где. Восприятие времени человека не является прямым отражением объективной длительности, а формируется через процессы кодирования, хранения и реконструкции информации.



Ранее ученые выяснили, что события воспринимаются не как непрерывный поток, а как последовательность эпизодов, разделенных определенными границами. Границы возникают при контекстуальных изменения — например, при переходе в новое место, смене деятельности или эмоционального фона. Они служат естественными маркерами, организующими опыт и разделяющими воспоминания.



Воспоминания хранятся в сжатом виде. При мысленном воспроизведении событий люди тратят меньше времени, чем длилось само событие. Количество границ и насыщенность информации влияют на то, насколько сильно «сжимается» время. Предположительно, этот процесс происходит за счет частичного сброса контекста или ускорения воспроизведения воспоминания.



Ученые из Франции объяснили, как влияет количество информации внутри вложенных событий на временное сжатие. Они набрали группу добровольцев, которые перемещались по комнатам в виртуальной реальности. На стене каждой комнаты находилась сетка размером три на три клетки, в которых в случайном порядке и в случайных местах появлялись изображения обычных предметов: чашки, стула, лампы и тому подобного. Участников инструктировали запоминать три вещи: само изображение, момент его появления в общей последовательности и точную клетку на сетке, где оно находилось. Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.



В первом условии участник проходил через шесть комнат, в каждой из которых появлялось по четыре картинки. Таким образом, за сессию предъявлялось 24 изображения. Во втором условии комнат было три, но в каждой показывали по восемь картинок — тоже 24 изображения за ту же продолжительность. Разница заключалась в том, сколько информации помещалось внутри одного события: четыре объекта или восемь.

Мозг повел себя как мышца, чтобы улучшить обучение и память Сигналы поступают в мозг благодаря таким же субклеточным структурам, как те, что отвечают за сокращение мышц. Неожиданную параллель обнаружили ученые из США. naked-science.ru



После этого участников просили оценить, насколько быстро, по их ощущению, прошло время. Затем следовал тест на узнавание. Им показывали изображения и спрашивали, встречали ли они их ранее. Если участник правильно опознавал картинку как старую, он выполнял два дополнительных задания. Сначала он должен был отметить на временной шкале, в каком месте последовательности появилось это изображение, — шкала представляла собой линию от начала до конца всей сессии. Затем он указывал, в какой именно клетке сетки внутри комнаты располагался этот объект.



Так когнитивисты выяснили, что временная память сжимается на нескольких уровнях одновременно. Участники тестирования смещали оценки, указав начало последовательности — позже, конец — раньше. Причем скорость сжатия зависела от количества информации внутри события. При восьми изображениях сжатие сильнее, чем при четырех.



Анализ временных расстояний между парами изображений показал: при восьми изображениях пары в конце события отображались дальше друг от друга, чем пары в начале или по разные стороны границы. Это противоречит моделям, где границы просто «сближают» или «раздвигают» воспоминания. Скорость накопления контекстуальных изменений ускоряется по мере накопления информации внутри события.



Кроме того, ученые выяснили, что люди сканируют память с конца назад, а не с начала вперед, как предполагали ранее и как кажется более логичным. События, которые случились позже, участники вспоминали быстрее, чем ранние.

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