Бывший кандидат в президенты РФ Владимир Надеждин покинул Россию

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03.08.2026, 12:48, Разное
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Бывший кандидат в президенты РФ Борис Надеждин сообщил, что покинул страну. Оппозиционный политик, против которого было возбуждено дело по обвинению в экстремизме, опубликовал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже.

«Есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», – говорит он на записи.

Надеждин – бывший депутат Государственной думы от «Союза правых сил». В 2023 году он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, однако ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом на пост президента России, признав часть подписей недействительными.

Политик намеревался принять участие в парламентских выборах, которые состоятся нынешней осенью. В начале июля его признали иностранным агентом, а 13 июля он был задержан «за демонстрацию экстремистской символике» – он опубликовал фото Алексея Навального.


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