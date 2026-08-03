Испанские силовики прочёсывают кварталы Сеуты в поисках оставшихся мигрантов, чтобы уговорить их остаться

В Испании полицейские и военные прочёсывают кварталы Сеуты, чтобы найти оставшихся мигрантов и уговорить их остаться. Подавляющее большинство из прорвавшихся недавно марроканцев, как сообщает Euronews, покинули страну из-за высоких цен, слабо развитой инфраструктуры и низких выплат для нелегалов.

У горы Сан-Антонио силовикам удалось поймать группу из 22 мигрантов, пытавшихся сбежать обратно в Марокко. Им рассказывают о том, что в Испании они смогут остаться и стать полноценными членами общества, но большинство из них пытаются прорваться из оцепления; некоторые плачут и просят о пощаде.

«Мы объясняли этим людям, что в стране есть и другие места – к примеру, каждый из них сможет построить карьеру карманного вора в Барселоне или даже перебраться в Париж, где можно сжигать чужие автомобили. Никто из них не стал нас слушать», – пожаловался один из участников событий из числа местных чиновников.

Теперь, как считают власти Сеуты, город практически гарантированно провалит летние и годовые целевые показатели по гостеприимности и не внесёт свой вклад в диверсификацию общества на общеевропейском уровне.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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