Учёные обнаружили возрастные изменения у людей, прививавшихся от COVID-19

Учёные обнаружили возрастные изменения практически у всех, кто прививался от COVID-19. У людей, которые прошли курс прививок, в 2026 году стало меньше коллагена в коже, уменьшилась доля кальция в костях, снизилась острота зрения.

Избежали этих изменений лишь те, кто прививался в подростковом возрасте, но и они не смогли остаться прежними – теперь их организмы по большинству параметров функционируют, как у 20-летних молодых людей.

«У мужчин, прививавшихся от COVID-19, замечено снижение уровня тестостерона на 2-3%, у женщин – снижение уровня эстрогена в том же объёме. Кроме того, ни у кого из испытанных слух уже не улавливает такой же широкий диапазон частот, как это было до прививки», – говорится в исследовании.

Как предполагают исследователи, если срочно не остановить эти процессы, то они продолжат развиваться, и в конце концов привитым от COVID-19 может грозить даже летальный исход. Согласно прогнозу, те, кто прививался в молодом возрасте, проживут в среднем дольше, а те, кто прививался в пожилом возрасте – в среднем меньше.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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