 

Учёные обнаружили возрастные изменения у людей, прививавшихся от COVID-19

03.08.2026, 18:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Учёные обнаружили возрастные изменения практически у всех, кто прививался от COVID-19. У людей, которые прошли курс прививок, в 2026 году стало меньше коллагена в коже, уменьшилась доля кальция в костях, снизилась острота зрения.

Избежали этих изменений лишь те, кто прививался в подростковом возрасте, но и они не смогли остаться прежними – теперь их организмы по большинству параметров функционируют, как у 20-летних молодых людей.

«У мужчин, прививавшихся от COVID-19, замечено снижение уровня тестостерона на 2-3%, у женщин – снижение уровня эстрогена в том же объёме. Кроме того, ни у кого из испытанных слух уже не улавливает такой же широкий диапазон частот, как это было до прививки», – говорится в исследовании.

Как предполагают исследователи, если срочно не остановить эти процессы, то они продолжат развиваться, и в конце концов привитым от COVID-19 может грозить даже летальный исход. Согласно прогнозу, те, кто прививался в молодом возрасте, проживут в среднем дольше, а те, кто прививался в пожилом возрасте – в среднем меньше.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.08 / Трамп потребовал от Ирана заключить сделку, но не стал угрожать возобновлением войны

03.08 / Испанские силовики прочёсывают кварталы Сеуты в поисках оставшихся мигрантов, чтобы уговорить их остаться

03.08 / Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты

03.08 / В Париже пьяные московские полицейские попытались арестовать Бориса Надеждина

03.08 / Умеров назначен главой СВР Украины, Клименко стал его преемником в Совете безопасности

03.08 / Из-за обмеления Дуная в Венгрии впервые полностью остановлена АЭС «Пакш»

03.08 / Физики впервые поймали в ловушку ядро аргона, разогнанное до 30% скорости света

03.08 / Число погибших при взрыве в центре Москвы возросло до пяти человек

03.08 / Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным

03.08 / Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике