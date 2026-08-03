 

Трамп потребовал от Ирана заключить сделку, но не стал угрожать возобновлением войны

03.08.2026, 18:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном уже начались, несмотря на публичные опровержения со стороны Тегерана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, иранское руководство просит о встрече, однако одновременно утверждает, что не ведет переговоров с Вашингтоном и взаимодействует только с Оманом.

Американский президент также заявил, что США контролируют доступ к Ирану через Ормузский пролив. «Ничего не попадет в Иран, если мы этого не захотим», — написал он, добавив, что ограничения будут сохраняться до заключения соглашения или «полной капитуляции». А свой пост он завершил утверждением, что «Иран никогда не получит ядерного оружия».

В отличие от своих предыдущих постов президент США не угрожает Тегерану возобновлением военных действий, а говорит о намерении продолжить или усилить давление на Иран, прежде всего с помощью ограничений в Ормузском проливе.

Иран отрицает, что в настоящее время ведет переговоры с США. В Тегеране заявляют, что контакты с Оманом посвящены организации безопасного прохода судов через Ормузский пролив.


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