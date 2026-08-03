Суд Парижа отклонил апелляцию российской пропагандистки Федоровой против депортации

Административный суд Парижа отклонил апелляцию бывшего шеф-редактора парижского бюро российского телеканала Russia Today Ксении Федоровой против решения французских властей депортировать ее, поскольку она занимается пропагандой.

Федорова назвала решение о депортации и замораживании ее французской собственности цензурой. Однако суд постановил: она не смогла доказать, что высылка из страны будет иметь для нее серьезные личные последствия, пишет France 24. Ее адвокат Эммануэль Пивница сообщил, что будет обжаловать вердикт, добавив, что его клиентка в стране не находится.

Бюро RT в Париже было закрыто в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако Федорова осталась во Франции, выступая в качестве комментатора в СМИ правого толка и распространяя выгодные РФ нарративы.

Власти Франции полагают, что она использует общественную трибуну для продвижения интересов российского режима, что особенно недопустимо накануне выборов в Национальную ассамблею. Министр внутренних дел Лоран Нуньес обвинил ее в подрыве фундаментальных ценностей республики, а глава МИД Жан-Ноэль Барро назвал ее российским агентом влияния.

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