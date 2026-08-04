 

Найдены тела более 6100 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

04.08.2026, 6:18, Разное
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Число погибших в результате серии мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 6125 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По последним данным, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 6462 человека. Медицинскую помощь в больницах получили 60992 пострадавших. Власти передали лишившимся жилья семьям 287 новых домов, а специалисты обследовали 43679 зданий и помещений, из которых 41624 получили повреждения.

Два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня с интервалом менее минуты. Это стало крупнейшей сейсмической катастрофой в стране за многие десятилетия.


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