Сенатор Тед Круз призвал ограничить финансирование ООН из-за подозрений в связях с ХАМАСом

Сенатор-республиканец Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что Организация Объединенных Наций препятствует американскому расследованию возможных связей гуманитарных организаций, работающих в секторе Газы, с террористической организацией ХАМАС.

«Деньги американских налогоплательщиков никогда не должны идти на выплату зарплат террористам ХАМАСа, однако ООН систематически блокирует американский надзор, призванный предотвратить это. Давно пора привлечь ООН к ответственности и ограничить ее финансирование», – написал Круз в социальной сети X.

Заявление сенатора прозвучало на фоне продолжающихся расследований, проводимых Управлением генерального инспектора USAID. Ранее ведомство сообщало о выявлении более 100 нынешних и бывших сотрудников UNRWA, подозреваемых в причастности к ХАМАСу или участии в нападении 7 октября 2023 года.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro