 

Криоробот из США будет тушить лесные пожары жидким азотом

04.08.2026, 8:15, Разное
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Яннис Левендис, профессор Северо-восточного университета, разработал прототип робота-пожарного, главным инструментом которого является брандспойт с жидким азотом. Еще в 2008 году профессор случайно плеснул ложку этого вещества в огонь, когда экспериментировал со сжиганием измельченных покрышек. Результат поразил Левендиса – мгновенно затухание пламени – и с тех пор он искал возможности применить его на практике.

Концепция криоробота – это универсальный ответ на три ключевых фактора лесного пожара. Во-первых, люди и техника на земле очень уязвимы. Во-вторых, при сбросе воды с самолета большая часть ее рассеивается без всякой пользы. В-третьих, добавляемые в воду химикаты-ретарданты, которые создают защитную пленку для предотвращения повторного возгорания, очень токсичны для здоровья и угрожают водным экосистемам. Поэтому такое тушение всегда компромисс между защитой природы от огня и ее медленным уничтожением.

Жидкий азот из-за очень низкой температуры при высвобождении из сосуда Дьюара мгновенно испаряется — тем более, в условиях жара. При переходе в газообразную форму он расширяется примерно в 1000 раз – азот просто вытесняет прочие газы и блокирует доступ кислорода, из-за чего пламя гаснет само собой. То есть, происходит двойное воздействие — охлаждение с вытеснением кислорода. А как бонус – азот ничего не загрязняет, он безвреден для окружающей среды.

Прототип робота в настоящее время тестируется на пожарных полигонах. Назвать его удачным сложно – у него пока нет подходящего шасси для работы в лесу и горах, среди бурелома и упавших обгоревших деревьев. Но сама концепция пожарным нравится, поэтому планируется разработать тяжелые криогенные резервуары для жидкого азота на смену цистернам с водой и использовать газ для тушения с обычных пожарных машин.Источник &#8212 Northeastern University


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