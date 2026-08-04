Проседание грунта оказалось более опасной угрозой для прибрежных городов, чем глобальное потепление

Подъем уровня Мирового океана давно считается одним из основных последствий глобального потепления и главным климатическим вызовом для жителей прибрежных зон. Однако ученые из Мюнхенского технического университета (Германия) и Университета Тулейн (США) доказали, что реальная скорость затопления берегов зависит не столько от роста уровня моря, сколько от погружения береговой линии. Исследователи проанализировали это явление по всему миру и рассказали о своих выводах в научном журнале Nature Communications.

Результаты показали, что прибрежные регионы сталкиваются с комбинированным проседанием суши и поъемом уровня воды в среднем на шесть миллиметров в год. Это почти в три раза превышает среднемировой показатель для слабозаселенных береговых линий и в два раза опережает подъем уровня самого океана. Главной причиной такого резкого дисбаланса стало вертикальное проседание грунта, на котором построены мегаполисы.

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С одной стороны, почву спрессовывает гигантский вес городских высоток и инфраструктуры, а прибрежная почва неизбежно уплотняется и проседает со временем. С другой — катастрофическое проседание провоцирует сам человек, прежде всего из-за откачки подземных вод, добычи нефти и газа. В мегаполисах вроде Джакарты и Тяньцзиня скорость проседания грунта уже превышает 13 миллиметров в год, а в отдельных районах Индонезии земля опускается на рекордные 42 миллиметра ежегодно.

В отличие от глобального потепления, проблему локального проседания суши можно оперативно решить на уровне городских властей. Ученые привели в пример Токио, где в XX веке грунт уходил под землю со скоростью до 24 сантиметров в год. Жесткий запрет на откачку грунтовых вод и переход на альтернативные источники водоснабжения позволили японским властям практически полностью остановить погружение города. Геологи рассчитывают, что новые данные побудят правительства прибрежных стран срочно пересмотреть правила добычи подземных вод и застройки и спасти прибрежные территории от затопления.

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