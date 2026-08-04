 

BDSM на высоте 10000 метров. Жених, направлявшийся на мальчишник, сделал полет незабываемым

04.08.2026, 10:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Даже самые опытные и видавшие виды пассажиры рейса авиакомпании EasyJet направлявшегося 24 июля из Лондона в Берлин, не были готовы встретить на борту мужчину, одетого в полный костюм BDSM, включавший облегающую кожаную одежду и маску, и увешанного цепями.

Как выяснилось, речь идет о женихе, направлявшемся с друзьями на мальчишник. Скорее всего, он проиграл своим товарищам пари и ему пришлось лететь в таком виде. Бортпроводники решили поддержать тематическую вечеринку, поручив мужчине собирать у пассажиров мусор.

«Экипаж принял это отлично – даже сообщили по системе внутренней связи, что у них есть необычный помощник. Все фотографировали, шутили. Бортпроводники веселились так же, как и все остальные», — рассказал один из пассажиров.

После приземления многие задержались, чтобы сделать селфи с женихом. По их мнению, это был самый незабываемый полет в жизни.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.08 / Япония приступает к строительству крупнейшего в мире эсминца с системой ПРО AEGIS

04.08 / SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

04.08 / В Калифорнии программист научил ИИ-агента ходить вместо себя на свидания

04.08 / Проседание грунта оказалось более опасной угрозой для прибрежных городов, чем глобальное потепление

04.08 / Ученые придумали, как сделать уличные фонари безопаснее для насекомых

04.08 / Полиция Нью-Йорка — почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев

04.08 / Депутат Госдумы похвалился, как пресёк распространение «экстремистского материала» в нескольких клиниках Москвы

04.08 / Тихоокеанский друг Израиля меняет название

04.08 / Астрономы показали, как может выглядеть падение ракеты Falcon на Луну

04.08 / ВСУ — ночью сбиты 117 из 136 БПЛА. МО РФ — перехвачены 320 БПЛА, есть жертвы. Удары по Wildberries

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике