Пожары на северо-западе США, десятки тысяч эвакуированных

Около 60000 человек эвакуированы в расположенном на северо-западе США штате Вашингтон из-за лесных пожаров. Огонь уничтожил около 700 домов, порядка 10000 клиентов остались без электричества.

Всего на территории штата зафиксировано 16 крупных пожаров, три из них – в районе города Спокан. Именно здесь обстановка наиболее тяжелая. Борьбе с огнем препятствуют сухая погода и порывистый ветер.

Пожарные сравнивают пострадавшие районы с зоной боев. Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон объявил в штате чрезвычайную ситуацию о обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.

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