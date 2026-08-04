Хавьер Милей посоветовал аргентинцам продавать почки для решения финансовых трудностей

Президент Аргентины Хавьер Милей рекомендовал гражданам продавать почки или «какие-нибудь другие, не особо значимые органы». Глава государства подчеркнул, что благодаря реформам шоковой терапии каждый желающий может заработать себе на еду и оплату коммунальных услуг, а именно – речь о легализации торговли человеческими органами.

Политик обнадёжил аргентинский народ: денег от продажи почки хватит на год, а если и эти деньги закончатся, то можно продать вторую или попытаться приумножить свою прибыль в казино.

«Раньше из-за этих бабуинов-социалистов, планомерно разрушавших страну, десятилетиями аргентинцы не имели никакой свободы, в том числе и экономической. Теперь же, если вам не хватает денег на еду, то вам не нужно ждать подачек от государства, а вы можете взять и продать ненужную вам почку тому, кому она нужнее», – отметил Милей.

В завершение брифинга аргентинский лидер предложил инвестировать в криптокоин LIBERTAD, который, по его мнению, «гарантированно сделает всех богатыми и обеспеченными на всю оставшуюся жизнь».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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