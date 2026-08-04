 

Япония приступает к строительству крупнейшего в мире эсминца с системой ПРО AEGIS

04.08.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Япония приступает к строительству крупнейшего эсминца водоизмещением 14500 тонн, оснащенного системой ПРО AEGIS, в ответ на изменяющуюся ситуацию в Восточной Азии — в частности, на ракетные испытания Северной Кореи и напряженность вокруг Тайваня.

Будучи способным отслеживать и поражать одновременно несколько воздушных скоростных целей, включая баллистические (а в перспективе и гиперзвуковые), он станет ключевым элементом интегрированной ПВО и ПРО Японии, усилив ее наземные системы и ресурсы союзников.

Увеличенный корпус эсминца позволит разместить больше ракет-перехватчиков, усовершенствованные РЛС, более мощную энергетическую установку, что позволит ВМС Японии поддерживать многонациональные операции — прежде всего, совместно с США.

Новый японский эсминец ориентирован в основном на защиту страны от ракетных атак. Его строительство — отражение масштабных изменений в оборонной политике Страны Восходящего Солнца, что должно повысить ее способность реагировать на вызовы в сфере безопасности.Источник &#8212 Interesting engineering


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.08 / Пожары на северо-западе США, десятки тысяч эвакуированных

04.08 / SpaceX планирует купить 526 квадратных километров земли под самый большой частный космодром в мире

04.08 / В Калифорнии программист научил ИИ-агента ходить вместо себя на свидания

04.08 / BDSM на высоте 10000 метров. Жених, направлявшийся на мальчишник, сделал полет незабываемым

04.08 / Проседание грунта оказалось более опасной угрозой для прибрежных городов, чем глобальное потепление

04.08 / Ученые придумали, как сделать уличные фонари безопаснее для насекомых

04.08 / Полиция Нью-Йорка — почти 70% преступлений ненависти в июле были направлены против евреев

04.08 / Депутат Госдумы похвалился, как пресёк распространение «экстремистского материала» в нескольких клиниках Москвы

04.08 / Тихоокеанский друг Израиля меняет название

04.08 / Астрономы показали, как может выглядеть падение ракеты Falcon на Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике