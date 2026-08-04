Процессор ПК можно охладить на 20 градусов без всяких вентиляторов — но придется построить дымоход высотой с комнату

Многие компьютерщики слышали про так называемый «эффект дымохода». Он предполагает, что корпус ПК работает как труба, и верхние вентиляторы, выдувающие воздух наружу, помогают теплому воздуху естественно подниматься вверх. Немецкий оверклокер der8auer решил проверить это экспериментально, построив настоящий дымоход для ПК. Для этого ему пришлось досконально разобраться в физике процесса. Горячий воздух действительно поднимается за счет конвекции, но дымоход работает потому, что восходящий поток затягивает холодный воздух снизу, а сила тяги зависит от высоты канала – чем он выше, тем мощнее.

Стандартный корпус ПК высотой около 550 мм дает ничтожное давление – всего 0,4 Паскаля, что примерно соответствует давлению слоя воды толщиной 0,04 мм. Чтобы определить эффект, der8auer сконструировал стенд с водяным охлаждением для проведения полноценных испытаний на чипе Ryzen 7 9800X3D, поддерживая постоянную нагрузку на уровне 100 ватт. Радиатор на 240 мм был установлен без вентиляторов, и температура воды стабилизировалась на отметке 61,5°C – горячий воздух под ним просто рассеивался, не проходя через ребра.

Затем оверклокер начал добавлять 3D-печатные надставки из PLA. Первые 10 см дали снижение на полградуса, что его самого удивило. Следующие 20 см (общая высота 30 см) принесли около пяти градусов за полчаса при неизменной комнатной температуре. Наконец, собрав четырехсекционную конструкцию высотой 110 см, почти до потолка, он увидел, как вода остыла до 50°C в течение пяти минут, а воздух начал втягиваться через радиатор вверх, словно над ним работали вентиляторы.

Ключевой результат – влияние на процессор. Без надставок Ryzen грелся выше 90°C, но с полным дымоходом его температура упала до 71°C – разница почти в 19 градусов при полном отсутствии активных вентиляторов. Эффект дымохода действительно работает, но только в том случае, если труба достаточно высока, чтобы создать ощутимую тягу.

Источник — der8auer

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