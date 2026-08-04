 

Госслужащим, голосующим электронно, больше не придётся отправлять начальству фото заполненного бюллетеня

04.08.2026, 18:30, Разное
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Государственным служащим и работникам государственных компаний при участии в выборах больше не придётся фотографировать бюллетень и присылать его начальству – отныне, если они голосуют электронно, их руководство сможет самостоятельно проверить, верно ли проголосовали подчинённые.

Эту инициативу, нацеленную на повышение комфорта россиян, удалось реализовать благодаря тесной интеграции электронной системы голосования с информационной системой «Д-Контроль», в которую ранее вносились все фотографии бюллетеней госслужащих.

«Известны, к сожалению, и случаи злоупотреблений, когда человек загружал фотографию чужого бюллетеня, найденную в интернете, а сам при этом не голосовал за рекомендованных кандидатов. Сейчас со введением электронного голосования мы такие случаи выявляем на уровне алгоритма», – пояснил источник в рабочей группе ЦИК.

Информацию о госслужащих, нарушивших правила голосования или вообще не явившихся на выборы, будут перенаправлять их непосредственному руководству для принятия дальнейших кадровых решений. Каждый случай, как обещают власти, будет рассматриваться индивидуально.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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