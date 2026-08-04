 

Рубио — «В переговорах с Ираном есть прогресс, но нет прорыва»

04.08.2026, 17:18, Разное
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в контактах с Ираном и Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив достигнут прогресс, однако окончательной договоренности пока нет.

«В переговорах есть прогресс, но окончательного результата пока не достигнуто. Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время», – заявил Рубио в беседе с журналистами в Госдепартаменте.

По его словам, речь идет о двух возможных соглашениях: первое – должно урегулировать движение судов через Ормузский пролив, а более широкое – будет касаться ядерной программы Ирана. Рубио подчеркнул, что конечной целью Вашингтона остается лишение Ирана возможности получить ядерное оружие. Тегеран при этом отрицает проведение прямых переговоров с США и заявляет, что обсуждает с Оманом только ситуацию в проливе.


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